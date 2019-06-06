Папа Римский Франциск изменил английский текст молитвы "Отче наш". Аналогичным образом уже был изменен французский текст молитвы.
Как сообщает британское издание The Daily Mail, в исправленном варианте ответственность за искушение верующего возлагается не на Бога, а на Сатану. Строчка "и не введи нас во искушение" теперь будет звучать следующим образом: "и не дай нам впасть в искушение". Как пояснил глава католической церкви, в новой формуле подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться.
Свое решение понтифик принял после 16-летнего исследования библейских текстов богословами Ватикана. Они пришли к выводу, что первоначальный текст молитвы будет искажен последующими переводами на греческий, а затем и на другие европейские языки. О своих планах изменить текст молитвы Франциск сообщил еще в 2017 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Франциск примет в Ватикане президента России Владимира Путина. Встреча должна состояться 4 июля и станет уже третьей по счету.
Читайте также: Папа Римский в юности работал вышибалой в ночном клубе
Папа Римский назвал интимную близость пропуском в рай
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.