Папа Римский Франциск изменил английский текст молитвы "Отче наш"

Папа Римский Франциск изменил английский текст молитвы "Отче наш". Аналогичным образом уже был изменен французский текст молитвы.



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Как сообщает британское издание The Daily Mail, в исправленном варианте ответственность за искушение верующего возлагается не на Бога, а на Сатану. Строчка "и не введи нас во искушение" теперь будет звучать следующим образом: "и не дай нам впасть в искушение". Как пояснил глава католической церкви, в новой формуле подчеркивается, что Бог не вводит человека в искушение, а помогает из него выбраться.

Свое решение понтифик принял после 16-летнего исследования библейских текстов богословами Ватикана. Они пришли к выводу, что первоначальный текст молитвы будет искажен последующими переводами на греческий, а затем и на другие европейские языки. О своих планах изменить текст молитвы Франциск сообщил еще в 2017 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Франциск примет в Ватикане президента России Владимира Путина. Встреча должна состояться 4 июля и станет уже третьей по счету.

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