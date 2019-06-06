Путин заявил о пользе священных писаний мировых религий для детей

Молодым людям будет полезно прочитать священные писания мировых религий, поскольку в них заложены гуманистические начала. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи в редакторами крупнейших международных новостных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



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Отвечая на вопрос главного редактора итальянского агентства ANSA о том, какие книги было бы полезно прочитать юношам, президент России перечислил Библию, Коран и Тору.

"Все это точно совершенно пойдет на пользу - и мальчикам, и девочкам. Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее", - пояснил свой выбор глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин не видит трагедии в утечке капитала из России, поскольку ее перекрывает положительное сальдо торговых операций.

"Да, действительно в прошлом году была достаточна такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, 66 миллиардов долларов", - сказал Путин.

Положительное сальдо торговых операций составляет более 131 миллиарда долларов. Наблюдается возврат этих выведенных капиталов. "Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем, мы понимаем, что это естественный процесс", - заключил глава государства.

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