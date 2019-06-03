Во время Рамадана фонд Ахмата-Хаджи Кадырова организовал ифтар для 100 тыс. человек

С начала Рамадана — священного для мусульман месяца — региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова организовал ифтар для более чем 100 тысяч человек в Саудовской Аравии, Сирии и в столице республики Чечня Грозном.



Начался священный для мусульман месяц Рамадан / Новости от 06.05.2019 13:39

Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Напомним, что под ифтаром в исламе понимают вечерний прием пищи во время поста.

Так, заявил Рамзан Кадыров, во время священного для мусульман месяца в Сирии, например, разговеться смогли порядка 20 тысяч человек. В Мекке и Медине же, указал глава Чечни, фонд организовал ифтар в общей сложности на 60 тысяч человек. В Грозном, поделился Кадыров, был организован ифтар на 20 тысяч человек.

С первых дней Рамадана, написал глава республики Чечня, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно раздавал тысячи продуктовых наборов.