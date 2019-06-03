С начала Рамадана — священного для мусульман месяца — региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова организовал ифтар для более чем 100 тысяч человек в Саудовской Аравии, Сирии и в столице республики Чечня Грозном.
Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Напомним, что под ифтаром в исламе понимают вечерний прием пищи во время поста.
Так, заявил Рамзан Кадыров, во время священного для мусульман месяца в Сирии, например, разговеться смогли порядка 20 тысяч человек. В Мекке и Медине же, указал глава Чечни, фонд организовал ифтар в общей сложности на 60 тысяч человек. В Грозном, поделился Кадыров, был организован ифтар на 20 тысяч человек.
С первых дней Рамадана, написал глава республики Чечня, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно раздавал тысячи продуктовых наборов.
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