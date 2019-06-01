Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея. По словам епископа, Антиохийский патриархат может созвать Всеправославный собор без участия Константинопольского (Вселенского) патриархата.
Епископ пояснил, что такое решение может быть принято в связи с недавней ошибкой патриарха Варфоломея, который представил автокефалию украинской православной церкви. Сейчас Антиохийский патриархат выступает за то, чтобы Варфоломей отозвал свое решение о независимости украинской церкви, чтобы раскольники вернулись в каноническую церковь.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на самом деле представляет собой томос об автокефалии украинской церкви.
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