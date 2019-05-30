Количество площадок, которое было предложено жителями Екатеринбурга под строительство храма Святой Екатерины, говорит о том, что в городе не хватает церквей. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
"53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов", - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.
Она добавила, что в год храмы Екатеринбурга посещают минимум 2,2 миллиона человек. "Неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди жителей города немало", - резюмировала Тамбова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что опрос ВЦИОМ дает основание исключить сквер у Театра драмы в Екатеринбурге из перечня мест для строительства храма. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан.
Он отметил, что при подборе площадки не было в полной мере учтено мнение жителей города. В настоящее время администрация Екатеринбурга собирает предложения по поводу нового места строительства храма.
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