Специализирующиеся на журналистских расследованиях издание "Проект" опубликовало материал о старце Илии, которого назвали "личным духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла", а также "самым почитаемым старцем среди российских чиновников".
Как отмечается в материале, к старцу приезжали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Медведева, глава Калужской области Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам одного из источников издания, Илий - это "самый главный и модный старец, к нему очередь из ВИПов". Российские чиновники обращаются к нему за духовным и физическим исцелением, за предсказаниями политического будущего и советами по поводу жизни.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Проекту" подтвердил, что Владимир Путин и старец несколько раз встречались. Президент звонил лично поздравить Илия с 85-летием.
С 2009 года старец живет к храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино. У него есть охранник, а возят старца на автомобиле Land Rover.
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