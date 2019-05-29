СМИ узнали о самом почитаемом российскими чиновниками старце

Специализирующиеся на журналистских расследованиях издание "Проект" опубликовало материал о старце Илии, которого назвали "личным духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла", а также "самым почитаемым старцем среди российских чиновников".



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Как отмечается в материале, к старцу приезжали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Медведева, глава Калужской области Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам одного из источников издания, Илий - это "самый главный и модный старец, к нему очередь из ВИПов". Российские чиновники обращаются к нему за духовным и физическим исцелением, за предсказаниями политического будущего и советами по поводу жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Проекту" подтвердил, что Владимир Путин и старец несколько раз встречались. Президент звонил лично поздравить Илия с 85-летием.

С 2009 года старец живет к храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино. У него есть охранник, а возят старца на автомобиле Land Rover.