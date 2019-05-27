Патриарх Кирилл назвал традиционные ценности лучшим средством от насилия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал традиционные ценности - лучшим средством в борьбе с домашним насилием.



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"Когда один человек поднимает руку на другого, то битва уже проиграна. Бороться за сохранение семьи надо на других этапах. Здесь огромное значение имеет поддержание традиционной этики взаимоотношений мужчины и женщины, поддержание традиционной семьи", - сказал он в ходе встречи с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, передает агентство ТАСС.

Глава РПЦ добавил, что церковь выступает против абортов и проводит разъяснительную работу с молодыми женщинами не только в храмах, но и в клиниках.

"Наша задача заключается в том, чтобы выяснить, какая причина этого поступка. И чаще всего это конфликты, стесненные жилищные условия, нехватка денег или позиция родителей. И тогда мы предлагаем взять часть трудностей на себя", - заключил патриарх.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что русская православная церковь строит три храма в сутки. По предстоятеля РПЦ, храмы строятся не из-за того, что у церкви очень много денег, и "мы не знает куда их потратить".

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