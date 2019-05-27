Патриарх Кирилл призвал христиан Европы к мужеству и вспомнил об атеистической власти СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к христианам Европы с просьбой мужественно свидетельствовать о вере и ценностях своим образом жизни.



Патриарх Кирилл заявил о возможном разделении...

Об этом священнослужитель заявил в ходе своего выступления в Нотр Даме, главном католическом соборе французского города Страсбург.

Ценности современного мира, посетовал патриарх Кирилл, лежат в плоскости, далекой от духовного измерения. Когда же люди собираются в храмах, отметил он, они свидетельствуют о своей принадлежности к христианской вере и приверженности христианским традициям.

Патриарх Московский и всея Руси также напомнил, что христианская вера - это не только убеждения, но и образ жизни. И образ жизни человека верующего, указал священнослужитель, качественно отличается от образа жизни человека светского. Сегодняшний день, убежден патриарх Кирилл, диктует необходимость свидетельствовать о христианской вере своей собственной жизнью. Для этого требуется мужество, ведь служение это никогда не было простым, заявил он.

Например, напомнил присутствующим патриарх Московский и всея Руси Кирилл, люди страдали за веру во времена атеистической власти в Советском Союзе.