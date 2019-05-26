Русская православная церковь строит три храма в сутки. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет", - сказал глава РПЦ во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, передает агентство "Интерфакс".
По его словам, храмы строятся не из-за того, что у церкви очень много денег, и "мы не знает куда их потратить". Россияне прошли через долгие годы атеизма и поняли, что "без Бога ничего не получается", считает патриарх.
"В нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу", - пояснил предстоятель РПЦ.
Строительство храма Всех Святых началось на пустыре в Страсбурге в 2013 году. Участок под строительство был передан городом русской православной общине в аренду на 99 лет.
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