Патриарх Кирилл похвастался высокими темпами строительства храмов

Русская православная церковь строит три храма в сутки. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте / Новости от 18.05.2019 13:35

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет", - сказал глава РПЦ во время освящения храма Всех Святых в Страсбурге, передает агентство "Интерфакс".

По его словам, храмы строятся не из-за того, что у церкви очень много денег, и "мы не знает куда их потратить". Россияне прошли через долгие годы атеизма и поняли, что "без Бога ничего не получается", считает патриарх.

"В нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу", - пояснил предстоятель РПЦ.

Строительство храма Всех Святых началось на пустыре в Страсбурге в 2013 году. Участок под строительство был передан городом русской православной общине в аренду на 99 лет.