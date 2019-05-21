Патриарх Кирилл раскритиковал язык SMS и мессенджеров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал стиль общения в SMS и мессенджерах за безграмотность. Широкая привычка к подобному общению негативно влияет на русский язык в целом.



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"Каждый из нас буквально ежедневно сталкивается с весьма болезненным явлением - с грубейшим искажением норм литературного русского языка. Язык SMS, мессенджеров и социальных сетей практически не знает правил орфографии и пунктуации", - передает его слова агентство "Интерфакс".

Глава РПЦ добавил, что искажающее правила и нормы русского языка общение входит в повседневную речь людей, что вызывает особо сильное беспокойство. Патриарх призвал терпеливо отстаивать и расширять использование литературного русского языка среди россиян. Большая ответственность в этом лежит на СМИ, поскольку "их влияние на людей велико", добавил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые никогда не смогут объяснить божественный акт зарождения Вселенной. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя.

По его словам, ученые имеют лишь ничтожно малое понятие о Вселенной, а все последующие попытки познать мир будут составлять малую долю "от всего объема божественной тайны"

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