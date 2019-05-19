Глава РПЦ призвал "закрыть тему абортов"

Патриарх Кирилл призвал россиян закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует на данный момент. По мнению Кирилла, если жители России не обратят внимание на проблему, то в стране не будет восстановлен естественный прирост населения.



Патриарх Кирилл заявил о возможном разделении мирового православия / Новости от 30.10.2018 22:44 | Изначально было понятно, что тему Украины на этом мероприятии вряд ли бы удалось обойти, отметил \

"Чтобы реально увеличить прирост населения России, жителям необходимо закрыть тему абортов в таком масштабе, в котором она сейчас существует. Если ежегодно будут рождаться дети, которые стали жертвами абортов, то уже через 10 лет в России будут проживать 156 миллионов человек, а через 20 - 166 миллионов", - сказал Патриарх.

Такое заявление Кирилл сделал во время вручения ему премии "Амбассадор защиты жизни до рождения" фондом "Женщины за жизнь". Глава РПЦ оценил вклад государства в борьбу с абортами. По его мнению, существующие меры господдержки молодых матерей не смогут реально противостоять увеличивающемуся числу абортов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в семейной жизни священников произошел кризис ценностей.

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