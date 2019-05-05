Папа Римский захотел посетить Россию

Папа Римский Франциск сообщил журналистам, что посетит Россию, чтобы поклониться Кириллу и Мефодию. Об этом сообщил находясь в столице Болгарии с апостольским визитом. Папа Римский прибыл в Софию по приглашению местных священников.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джордж Буш собирался попросить отпущения грехов у Папы Римского. Бывший президент США Джордж Буш и его жена Лора лично встречали Папу Римского Бенедикта XVI, который впервые посетил США.
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