Папа Римский захотел посетить Россию

Папа Римский Франциск сообщил журналистам, что посетит Россию, чтобы поклониться Кириллу и Мефодию. Об этом сообщил находясь в столице Болгарии с апостольским визитом. Папа Римский прибыл в Софию по приглашению местных священников.



Папа Римский впервые прибыл на Аравийский полуостров / Новости от 04.02.2019 00:21

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джордж Буш собирался попросить отпущения грехов у Папы Римского. Бывший президент США Джордж Буш и его жена Лора лично встречали Папу Римского Бенедикта XVI, который впервые посетил США.

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