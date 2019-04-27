Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Москву в 22.00

Благодатный огонь, сошедший в иерусалимском Храме Гроба Господня, будет доставлен в московский Храм Христа Спасителя к началу пасхального богослужения. В московском аэропорту Внуково самолет со специальной капсулой для перевозки огня ожидают в 10 часов вечера.
По пути из аэропорта в храм капсулу будут сопровождать сотрудники Росгвардии. А из храма огонь передадут во все епархии Русской православной церкви. Уже в течение пасхальной ночи от Благодатного огня зажгутся свечи и лампады в Белгороде, Владимире, Иваново, Калуге, Липецке, Мурманске, Смоленске, Тамбове и Ярославле. За рубежных прихожан РПЦ первыми его увидят жители Риги и Таллина.
В этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме наблюдали три тысячи верующих. В службе в Храме Гроба Господня намеревалась принять участие делегация сознанной по инициативе президента Петра Порошенко Православной церкви Украины, но патриарх Иерусалимский Феофил III не допустил к сослужению представителей новой религиозной организации. Делегации разрешили только находиться в храме в качестве паломников.
Источник фото: wikimedia.org
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