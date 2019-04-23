Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и выразил надежду, что политик сумеет преодолеть общественный и религиозный раскол на Украине.



Зеленский станет президентом, но управлять Украиной ему не дадут / Новости от 21.04.2019 21:24

"Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви", - сказано в тексте поздравления патриарха.

Патриарх подчеркивает, что Зеленский может войти в историю как человек, который сумел объединить страну. "Вам дан шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране", - заключил предстоятель РПЦ и пожелал украинскому политику божьей помощи в делах.