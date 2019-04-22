Процесс переименования УПЦ остановлен киевским судом

Окружной суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви о приостановке ее переименования. Закон, подписанный Петром Порошенко и вступивший в силу в конце 2018 года, требует от нее указывать свою принадлежность к Русской православной церкви. А предстоятели УПЦ считают, что государство не вправе навязывать религиозной организации такие шаги.



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Пока церковь оспаривает конституционность нового закона, суд решил приостановить исполнение его требования, посчитав, что "непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или спариваемых прав или интересов истца".