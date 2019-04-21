Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых объяснить появление Вселенной

Ученые никогда не смогут объяснить божественный акт зарождения Вселенной. Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя.
"Остается неразгаданным чудом появление Вселенной из ничего. Как бы ни объясняли этот дивный божественный акт творения - никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога", - сказал патриарх.
По его словам, ученые имеют лишь ничтожно малое понятие о Вселенной, а все последующие попытки познать мир будут составлять малую долю "от всего объема божественной тайны". Он также добавил, что теорию Большого взрыва невозможно объяснить в исключительно научных терминах, без упоминания о божественном акте творения.
"Современные ученые употребляют странное слово - из некоей точки. Что вся материя, которая наполнила затем Вселенную, содержалась в этой некоторой точке, а затем вдруг раздался взрыв, и материя стала распространяться по всей Вселенной, образуя пространство. Ведь проще всего было бы сказать - божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания", - заключил патриарх.
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