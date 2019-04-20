Владимирская икона не пострадала при пожаре в Нотр-Даме

Владимирская икона Божьей Матери, которую патриарх Алексий II передал собору Парижской Богоматери в 2007 году, не пострадала при пожаре. Об этом собщили РИА Новости со ссылкой на представителя Русской православной церкви при Совете Европы, настоятеля храма Всех Святых в Страсбурге игумена Филиппа.
"Спустя четыре дня после страшной трагедии мы получили отличную новость. Владимирская икона Богородицы не пострадала при пожаре. Несмотря на стихию, она полностью сохранилась", — сообщил игумен Филипп.
Собору Парижской Богоматери икону передал покойный патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 2007 году во время его визита во Францию.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о том, что поджог собора Парижской Богоматери могли организовать французские спецслужбы. Сомнения в версии о "случайном пожаре" в Нотр-Даме появились после того, как Эммануэль Макрон выступил с речью о величии французской нации сразу после трагедии.
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Версия: поджог Нотр-Дама — операция спецслужб
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