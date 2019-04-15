"В России не осталось настоящих мужиков" - священник РПЦ

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов провел встречу с сотрудниками МЧС, на которой жестко высказался по поводу российских мужчин. По его словам, "мужики" в России остались только в спецназе.
"Даже в парадах участвуют не мужики, а такие маленькие и щупленькие юноши", - заявил Смирнов.
Протоиерей также рассказал о своей работе в Военной академии имени Петра Великого. Дмитрий Смирнов сообщил, что покинул академию после того, как в нее стали набирать девушек. По мнению протоиерея, в мальчиках с малых лет необходимо воспитывать правильное отношение к семье и приучать к чувству ответственности за происходящее вокруг.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, где водятся православные мужики. Большинство православных девушек мечтает выйти замуж и родить детей. Часто жизнь в одиночестве кажется им "ненастоящей", а семейная - "благочестивой и правильной". Но вот незадача: в церкви "женихов" немного, да и те какие-то странные. А в местах светских развлечений днем с огнем не отыщешь мужчину с серьезными намерениями.
На фото: протоиерей Димитрий Смирнов
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