СМИ: священники РПЦ зарабатывают больше чиновников

Зарплата священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) в регионах доходит до одного миллиона рублей в месяц, что в несколько раз превышает заработную плату российских государственных служащих.
Как указывает портал Ura.ru со ссылкой на данные издания Businessman, в Москве настоятель храма получает зарплату от 100 тысяч рублей до одного миллиона. Зарплата рядового священнослужителя чуть скромнее - от 60 до 80 тысяч рублей в месяц. Начинающий священник зарабатывает только около 35 тысяч.
В материале отмечается, что, согласно закону "О свободе совести", священнослужитель не может считать наемным работником, однако отчисления за своих сотрудников в пенсионный, медицинский и страховой фонда РПЦ вносит регулярно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя зарплата работников органов исполнительной власти в регионах России за минувший год выросла на 12,2% по сравнению с 2017 годом, составив приблизительно 65 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в обзорном докладе Росстата.
Максимальная среднемесячная зарплата региональных чиновников была отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе - 206 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом, месячный оклад местных чиновников вырос почти на 12%
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