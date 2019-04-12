Священник, наказанный за участие его жены в конкурсе красоты, объяснил причину произошедшего

Магнитогорский священник, наказанный за участие его жены в конкурсе красоты во время Великого поста, объяснил ситуацию организационной накладкой у организаторов мероприятия. По его словам, он понимал, что участвовать в конкурсе в пост было "нехорошо".



«Терпи и смиряйся»: как православные священники бьют, мучают и убивают своих жен / Новости от 02.08.2018 12:51

Жена священника Сергия Зотова Оксана победила в местном конкурсе красоты в номинации "Мисс чувственность". Появившиеся в социальных сетях фотографии с конкурса вызвали скандал в епархии. Председатель епархиального суда Феодор Сапрыкин назвал поведение супруги Зотова "большим грехом" и усомнился в его способности управлять прихожанами. В результате из кафедрального собора отец Сергий был переведен служить в поселок Фершампенуаз.

В интервью газете Metro Сергий Зотов объяснил, что участвовать в конкурсе во время Великого поста его жена не планировала, но организаторы перенесли мероприятие на месяц вперед.

"Мы уже вложили в конкурс много времени и сил. Каждый день, утром и вечером, у Оксаны были тренировки. Отказываться было уже неразумно", — сказал отец Сергий.

Участвовать в таких мероприятиях в дальнейшем его жена не планирует, сделав выводы из последовавшей реакции людей.

Как сообщала "Правда.Ру" перевод Сергия Зотова в поселок, расположенный в ста километрах от Магнитогорска является временной мерой. К профессиональным качествам самого священника епархиальное руководство претензий не имеет.

Источник фото: страничка Сергия Зотова "ВКонтакте"

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