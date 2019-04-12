Священника сослали в глухой поселок из-за участия его супруги в конкурсе красоты

Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова, сослав его в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района.
Причиной наказания стали появившиеся в сети интернет фотографии его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.
Как заявили в пресс-службе Магнитогорской епархии, с Сергием Зотовым была проведена дисциплинарная беседа. Этого епархии показалось мало, и там решили в качестве наказания сослать священника в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района — село почти в ста километрах от города Магнитогорска.
Подчеркивается, что это временная мера и Сергий Зотов обязательно вернется на привычное место службы.
Помимо фотографий, рассказали в Магнитогорской епархии, супруга священника выложила в сеть интернет и видео бразильского танца в соответствующих карнавальных костюмах. Жене священнослужителя, уверены в епархии, не стоит заниматься подобным в Великий пост. Там отметили, что у супруги священнослужителя, как и у жены высокопоставленного чиновника, должны быть определенные ограничения.
Сам отец Сергий, подчеркнули в Магнитогорской епархии, "добрый, хороший" священник.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых. Они, уверен священнослужитель, являются популяризацией неоязычества и отбрасывают российское общество к "темным векам язычества и примитивного славянского национализма".
Фото: Pravda.Ru.
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