Полиция Казани собирает данные о носящих хиджабы школьницах

Казанский адвокат Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в facebook копию письма начальника подразделения по делам несовершеннолетних городского управления МВД к руководителям образовательных учреждений. В нем содержится просьба "предоставить характеризующие материалы на несовершеннолетних и их семьи, придерживающихся строгих религиозных убеждений (носящих хиджабы)".

В письме также говорится о необходимости сообщить, с какого момента каждая ученица стала носить хиджаб, и какого направления в исламе она придерживается. Информацию об этом должны собрать педагоги-психологи в ходе личных бесед с учениками.

По мнению адвоката, сбор данных о несовершеннолетних без согласия родителей является противоречит закону, является признаком дискриминации по религиозному признаку и должен стать предметом разбирательства прокуратуры.

Как сообщала "Правда.Ру", глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин оценивает количество мусульман в России в 7% от общего числа населения. По его мнению, через 15 лет эта цифра вырастет уже до 30%.

Источник фото: pxhere.com

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