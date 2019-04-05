Польская церковь не признала автокефалию "новой" украинской церкви

Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать автокефалию "новой церкви" на Украине. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии Собора епископов Польской православной церкви.

Указывается, что представители Святого Собора ознакомились со всей "корреспонденцией, касающейся автокефалии на Украине", пришедшей из России, Сербии, Кипра, Болгарии, Чехии, Константинополя, Украины, а также Организации по правам человека при ООН.

В Польской православной церкви решили подтвердить свою прежнюю позицию по ситуации церковного раскола на Украине, ранее озвученную в письмах митрополита Варшавского и всея Польши.

В этих письмах говорилось о необходимости предоставления полной самостоятельности Православной церкви Украины "на основе догматических и канонических норм, а не группой раскольников". Священнослужители "новой церкви" Украины назывались "отступниками, лишенными священства", а действия Константинопольского патриарха Варфоломея - "неканоническими, нарушающими евхаристическое и межправительственное единство".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Священный синод Русской православной церкви выразил свою поддержку духовенству и прихожанам канонической Украинской православной церкви, которые продолжительное время подвергаются гонениям со стороны светских властей Украины.

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