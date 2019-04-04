Синод РПЦ поддержал Украинскую православную церковь

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил свою поддержку духовенству и прихожанам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые продолжительное время подвергаются гонениям со стороны светских властей Украины. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.
"Священный синод постановил выразить всемерную поддержку канонической Украинской православной церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний", - сказано в тексте постановления.
В Русской православной церкви призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отозвать томос, а официальную украинскую власть - прекратить организацию гонений на каноническую церковь Украины.
Синод подчеркнул, что действия Константинопольского патриархата, который фактически "попытался легализовать раскол", не получили одобрения мирового православия.
"Поместные церкви не признают новосозданную "Православную церковь Украины", не признают действительность хиротоний и запрещают своему духовенству иметь любое молитвенное общение с ее представителями", - заключают в документе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский боксер Александр Усик заявил о своей готовности защитить при необходимости Украинскую православную церковь от гонений и посягательств.
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