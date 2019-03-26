Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых.
Представитель Русской православной церкви отправил письмо губернатору Калининградской области Антону Алиханову. В письме архиепископ Серафим обратил внимание главы региона на то, что на улицах города и области стали появляться миниатюрные скульптуры домовых, или хомлинов, как их называют в Прибалтике.
Это, заявил архиепископ Калининградский и Балтийский в своем обращении к губернатору Калининградской области, является популяризацией неоязычества и отбрасывает российское общество к "темным векам язычества и примитивного славянского национализма".
Вместо скульптур домовых, заявил архиепископ Серафим, можно использовать, например, персонажей из литературы и изобразительного искусства. Они, уверен священнослужитель, также будут пользоваться у туристов любовью и популярностью.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов взял на себя ответственность предсказать дальнейший путь развития России, Украины и Белоруссии. Так, по мнению священнослужителя, буквально через тридцать лет эти государства ждет крах.
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