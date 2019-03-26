Глава патриаршей комиссии: Россию через 30 лет будут населять китайцы и мусульмане

Буквально через несколько десятилетий азиатскую часть России будут населять китайцы. Европейскую же часть страны заселят мусульмане.
Об этом в ходе интервью заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Отметим, что полная видеозапись интервью размещена на его официальном сайте.
Протоиерей считает, что подобная судьба ждет не только Россию. Так, заявил Дмитрий Смирнов, "вымирают" и Украина с Белоруссией. Им всем, заявил он, осталось лет 30. Некогда нечто подобное, указал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, произошло с Византией. Она, указал Дмитрий Смирнов, была центром мира, а сегодня в мире ею "и не пахнет".
Когда-то, указал Смирнов, собор Святой Софии в Константинополе превратили в мечеть. То же самое, делится он мнением, может произойти и с колокольней Ивана Великого в Москве. Снимут с нее крест, поясняет священнослужитель, и получится "хороший минарет".
Спасти ситуацию, уверен Дмитрий Смирнов, может лишь чудо. Но чудеса, посетовал он, творит лишь Господь.
Однако, указал протоиерей, процессу искоренения русских людей необходимо противопоставить веру. Когда-то, вспомнил Дмитрий Смирнов, молитвы тысячи людей якобы отогнали от Москвы самого Тамерлана.
Хотя сейчас, заявил протоиерей, молиться-то скорее всего и некому будет. Все лишь "пиво пьют, на рыбалку ездят", — поделился он своим мнением.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" выяснила, как граждане Российской Федерации относятся к миграционным ограничениям внутри страны для некоторых национальностей. Так, выяснилось, что в России серьезно увеличился рост ксенофобии.
Фото: ru.crymr.com.
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