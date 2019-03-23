В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола

Представитель Русской православной церкви заявил, что операция по смене пола — это преступление против Бога. Священнослужитель отметил, что в последнее время операции по смене пола стали более распространенными на Западе, что в свою очередь отражается и на России.
"Я считаю, и Церковь меня полностью поддержит, что смена пола хирургическим путем — это не просто кощунство, это преступление против Бога. Причем виновниками этого преступления являются и врач, который проводит операцию, и сам пациент", — заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на телеканале "Россия-24".
Иларион подчеркнул, что РПЦ никогда не смирится с проявлениями аморальности, которые приходят к нам с Запада. Митрополит раскритиковал родителей, которые учат своих детей тому, что у них помимо биологического пола, есть еще и "социальный" пол. То есть с самого детства ребенка учат тому, что он может сам выбрать себе пол. По мнению Илариона, это неприемлемо.
Митрополит утверждает, что даже если человек, который поменял пол, решит примкнуть к Церкви и покреститься, то его будут крестить в таком виде, каким его создал господь. То есть Церковь никогда не признает факт смены пола.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение священника, который пояснил, что в Великий пост можно заниматься любовью и употреблять вино. Сегодня церковь стала более демократичной, поэтому лояльно относится к некоторым реалиям.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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