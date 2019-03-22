Порошенко поручил проверить информацию о захватах храмов канонической УПЦ

Петр Порошенко пообещал митрополиту Онуфрию разобраться в фактах захватов храмов Украинской православной церкви. Об этом стало известно после встречи украинского лидера с митрополитом в рамках Всеукраинского совета церквей.
Пресс-служба администрации президента Украины сообщила, что митрополит передал главе государства список захваченных храмов Украинской православной церкви. В свою очередь Петр Порошенко поручил помощникам разобраться с каждым конкретным случаем присвоения храмов УПЦ и дать соответствующие ответы.
Порошенко рекомендовал Онуфрию пресекать подобные ситуации на корню, и в случае захвата церквей обращаться в правоохранительные органы и учреждения Фемиды. Также президент выступил с инициативой провести отдельную встречу с Онуфрием для обсуждения данных вопросов.
Митрополит Онуфрий обратился к Петру Порошенко с просьбой прекратить религиозный произвол, который происходит по вине местных чиновников.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о создании независимой Православной церкви Украины, главой которой стал митрополит Епифаний.
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