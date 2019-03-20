Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников

Епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников.
Соответствующее заявление патриарх сделал на заседании Высшего церковного совета.
Так, священнослужитель указал на то, что кризис семейных ценностей, который якобы поразил современное общество, прикоснулся и к жизни духовенства. По словам патриарха Кирилла, в семьях священнослужителей этот вопрос стоит не так остро, как в светских, но проблема все-таки существует.
Еще буквально несколько десятилетий назад такой проблемы не было, заметил патриарх Кирилл.
Епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси указал на то, что многие современные священники не уделяют своим семьям достаточное количество времени и внимания. Нельзя, отметил патриарх Кирилл, даже учитывая большую занятость из-за духовного сана, пренебрегать семьей. Священнослужители и их семьи, делится мнением патриарх, должны быть примером для семей светских.
Также, что примечательно, патриарх Кирилл отметил необходимость и важность телевизионных программ о семье и супружеской верности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал общественности о долге каждого гражданина страны. Так, объявил глава государства, долг каждого без исключения россиянина заключается в сохранении духовного наследия православия.
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