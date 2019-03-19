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Источник Правда.Ру

МИД Китая не одобрил намерение Далай-ламы переродиться в Индии

Религия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан призвал Далай-ламу XIV "уважать государственные законы и руководствоваться религиозными предписаниями и исторически сложившимися правилами". Таким образом 19 марта внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление духовного лидера последователей тибетского буддизма, что после смерти его инкарнацию следует искать в Индии.

МИД Китая не одобрил намерение Далай-ламы переродиться в Индии.

По мнению Далай-ламы, если его преемника найдут в Китае, он не будет пользоваться доверием и уважением верующих. Сам духовный лидер проживает в Индии из-за разногласий с китайским руководством

Гэн Шуан отметил, что Далай-лама XIV был найден на территории Китая, а его кандидатура была одобрена китайским правительством, и эти правила должны быть соблюдены и при следующем перерождении.

"Все, в том числе Далай-лама, должны уважать государственные законы", — заявил Гэн Шуан.

Порядок перерождения Далай-ламы в китайском законодательстве установлен "Административными мерами регламентирования реинкарнации живого Будды тибетского буддизма".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Далай-лама XIV предрек России особую роль в современном мире.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы Тибет Китай буддизм МИД Китая Далай-лама
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