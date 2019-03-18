Ростовчанка записала на видео плевок в дверь храма.

Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту появления в интернете видеозаписи, на которой девушка плюет на дверь храма, а затем позирует на ее фоне. Запись появилась в популярном ростовском сообществе "ВКонтакте".
В ролике фигурируют также двое приятелей ростовчанки. Один изображает ее задержание сразу же после плевка, другой — поет на камеру. Местные жители определили, что инцидент произошел у входа в Старо-Покровскую церковь.
В соцсети появилось также пояснение главной фигурантки видео, в котором она приносит "искренние извинения за содеянное".
"Действие происходящее на записи было неким "челленджем" среди молодежной группы от 15 до 19 лет, запущенным в России некоторое время назад против происходящего в данный момент в нашем государстве. Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невнимательности не осознавала насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет", — написала девушка.
Пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области сообщает, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Дмитрий Петровский сказал РИА Новости, что прихожане храма "не держат зла на этого человека, будут молиться об этой девочке и ее друзьях".
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Источник фото: Видеозапись в паблике "Ростов главный" "ВКонтакте"
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