Патриарх попросил передать РПЦ музей Андрея Рублева в Москве

Патриарх Кирилл направил в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом письмо с просьбой передать в ведение Русской православной церкви Спасо-Андроников монастырь и Музей имени Андрея Рублева, расположенный на его территории. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам директора музея Михаила Мидлина, патриарх обратился в Росимущество с просьбой передать церкви здания Спасо-Андроникова монастыря в рамках закона о реституции. Однако в этом нет необходимости, поскольку музей и в настоящее время взаимодействует с церковными структурами, заявляют в руководстве музея.

"Представители церкви принимают участие в проектах музея. Музей оказывает содействие церковному сообществу в предоставлении предметов искусства. Поэтому мы не очень понимаем, зачем это нужно, несмотря на наше активное сотрудничество с различными центрами церковного сообщества", - отметил Мидлин.

В агентстве РБК уточняют, что пресс-служба Росимущества подтвердила получение письма патриарха. В ведомстве планируют узнать мнение Министерства культуры России и затем, с помощью архивов, установить соответствие объектов монастыря критерием передачи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков уверен: Исаакиевский собор должен быть передан Русской православной церкви, так как является ее неотъемлемой частью.

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