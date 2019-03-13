Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии

Центральная икона для главного храма российских вооруженных сил на территории подмосковного парка "Патриот" создается на личные средства Владимира Путина. Об этом рассказал главный архитектор храма Дмитрий Смирнов газете "Красная звезда".

Образ Спаса Нерукотворного нанесут на доску размером 90 на 85 сантиметров, которую собрали из лафета пушки начала XVIII века, поднятой недавно со дна Невы в центре Сантр-Петербурга. Скрепы для доски сделаны из того же лафета, а также винтовки Мосина 1944 года выпуска.

Художник Михаил Леонтьев, работающий над иконой, следует канонам русского искусства XIV — XV веков и использует старинные технологии.

"На сегодняшний день уже сделана прорись образа, который будет переведет на доску. Это длительный процесс, ведь эту доску как основу надо тщательно подготовить", — сообщил изданию художник.

Для защиты доски от сырости и грибка ее покроют воском, льняной тканью и двенадцатью слоями специального грунта, состоящего из мела и рыбьего клея. Основную часть работы над живописным слоем Михаил Леонтьев предполагает выполнить до окончания Великого поста.

Спас Нерукотворный получит официальный статус главной иконы российской армии, что станет новой практикой для российских вооруженных сил — до революции главной иконы в армии не было.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что завершить строительство храма Министерство обороны планирует к 2020 году.

Источник фото: "Красная звезда"

Читайте также

Священникам РПЦ официально разрешат нарушать законы

Путин рассказал о долге каждого россиянина

Закроет ли Путин "проект "патриарх Кирилл"?