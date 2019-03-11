Священник: православие не запрещает любовь и вино в Великий пост

Всегда считалось, что Великий пост является самым строгим. Христианин придерживающийся Великого поста должен не только ограничивать себя в пище, но и сдерживать себя во всех проявлениях. Однако сегодня церковь стала более демократичной, поэтому лояльно относится к некоторым реалиям.
Священник, проректор Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов рассказал о том, как современная церковь относится к запретам Великого поста. По его словам, интимная жизнь во время поста допускается, как и вино.
Иерей пояснил, что постится — не значит ограничивать себя во всем. Христиане могут посещать кино, театры и другие культурные места. Главное в ограничении — жертва Богу, благодаря которой достигается понимание и просвещение. В то же время, Константин Корепанов отмечает, если у человек появляется желание сходить в ночной клуб, или предаться другим развлечениям, то ему еще равно поститься.
Проректор Екатеринбургской духовной семинарии опроверг миф о том, что во время Великого поста запрещена интимная жизнь. По его словам, интимное воздержание — это прерогатива "глубоко воцерковленных людей", которые отказываются от земных благ по собственному осознанному выбору.
Насчет курения во время поста ходит множество споров. Ведь по всем церковным канонам, курить запрещается в принципе. Однако известны случаи, когда даже святые и праведные люди прибегали к этой пагубной привычке. Иерей Константин Корепанов считает, что Великий пост — идеальное время для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на вредные привычки и отказаться от них.
От крепкого алкоголя также необходимо отказаться. Но в некоторые дни поста даже рекомендуется употреблять вино. Оно служит не только утешением, но и средством лечения, — рассказывает иерей.
Константин Корепанов рассказал о том, что некоторым людям церковь не рекомендует воздерживаться. Например, беременным женщинам, либо людям с серьезными заболеваниями пищеварительной системы. По мнению Константина Корепанова, воздержание от пищи — это далеко не главное в Великом посте. Суть Великого поста заключается в духовных ограничениях, покаянии, молитве и милосердных делах.
В заключении Константин Корепанов подчеркнул, что во время Великого поста христианин должен обязательно посещать церковь, иначе пост ничем не отличается от обычной диеты.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о задержании архиепископа "новой церкви" Украины Клемента в Крыму. Священнослужитель планировал посетить судебное заседание в Ростове-на-Дону по делу гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. По версии следователей, молодой человек через интернет убеждал ученицу старших классов школы города Сочи привести в действие заранее изготовленное взрывное устройство во время выпускного вечера, а затем уехать на Украину.
Фото: Екатеринбургская духовная семинария
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