Патриарх Кирилл рассказал, как правильно вести себя в Великий пост

Вчера, в Прощеное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, согласно церковному обычаю, совершил богослужение в храме Христа Спасителя.

В этот знаменательный для всех верующих людей день патриарх Кирилл попросил у всех прощения. По его словам, лишь способность прощать может открыть человеку дорогу к вечной жизни. Если же нет прощения, указал патриарх Московский и всея Руси, то нет смысла ни молиться, ни поститься — все это будет впустую.

Если человек не способен прощать и просить прощения, добавил священнослужитель, то это значит, что "загорелась красная лампочка", возвещающая об опасном состоянии его души.

В преддверии Великого поста патриарх Московский и всея Руси Кирилл разъяснил, как стоит вести себя во время него. Он отметил, что весь грядущий пост посвящен теме преодоления греховного начала в человеке. Ограничения в пище, еде и развлечениях, напомнил патриарх, лишь средства достижения изменения человеческой души. К окончанию Великого поста, указал священнослужитель, человек должен почувствовать, что изменился к лучшему.

Отметим, что Великий пост — самый строгий из всех многодневных православных постов. Он был установлен на заре христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, приуроченное к началу Великого поста. В этом году пост продлится с 11 марта до 27 апреля включительно. Завершится же он 28 апреля празднованием Пасхи — Христова Воскресения.

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