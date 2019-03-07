РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки

Священник, который взял у 78-летней пенсионерки крупную сумму денег на личные нужды, продолжит проводить службы. Церковное руководство не видит причин для его преследования.

Ветеран труда Анна Шестакова хотела завещать священнику Одигитриевского женского монастыря в Челябинске Александру Груздеву свои сбережения. Узнав об этом, отец Александр попросил ее отдать деньги, поскольку ему было нужно погасить ипотечный кредит. Шестакова согласилась, рассчитывая на возврат священником предоставленной суммы. Затем Александр Груздев сменил место службы и прекратил общение с пенсионеркой.

Суд признал неправоту священника и обязал его вернуть женщине 600 тысяч рублей. Однако, по ее словам, Груздев не выполняет решения суда, поэтому пенсионерке пришлось обратиться к судебным приставам.

В Челябинской епархии не считают произошедшее препятствием для исполнения отцом Александром его обязанностей. Такой же точки зрения придерживаются должностные лица Московской патриархии. По информации портала 74.ru, церковное руководство не стало отстранять священника от работы, чтобы не лишать его средств для уплаты долга.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство Челябинской епархии объявило фестиваль красок Холи сатанинским праздником.

Источник фото: 74.ru

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