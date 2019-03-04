Ватикан откроет засекреченные архивы по Холокосту

Папа Римский Франциск приказал служащим секретного архива Ватикана сделать публичными материалы о холокосте, а также о понтифике того времени - Пие XII. В беседе с сотрудниками архива, Франциск отметил, что Ватикан не боится истории.
Материалы станут доступны 2 марта 2020 года. Так как Американский еврейский комитет уже более 30 лет добивается обнародования материалов ватиканского архива по Второй мировой войне, члены комитета позитивно восприняли решение Папы Римского.
Интерес к материалам секретного архива Ватикана по холокосту возник из-за обвинений в адрес Пия XII. Понтифика, который занимал пост Папы Римского с 1939 по 1958 год, обвиняли в бездействии. Позже представители Ватикана сообщили, что Пий XII действовал "за кулисами", чтобы не навредить европейским католикам того времени.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что книга, написанная Адольфом Гитлером "Майн Кампф" никогда не была запрещена для чтения римским католикам. Однако в список запрещенной литературы попал великий философ XVIII века Иммануил Кант.
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