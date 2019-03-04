Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами.

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения. Сейчас эта цифра составляет 7%.
Давая такой прогноз, он сослался на "специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться". Выступая 4 марта на конференции в Госдуме, муфтий также поделился своими наблюдениями за время службы в Соборной мечети Москвы. Постоянное увеличение числа прихожан, по его мнению, также подтверждает прогноз.
— Нам категорически необходимы десятки новых мечетей с соответствующей культурной и просветительской инфраструктурой в крупнейших городах России, — заявил Гайнутдин.
Также главный муфтий призвал предоставить исламскому духовенству "социальный пакет" и организовать рядом с центрами академической науки мусульманские научно-образовательные и богословские центры. По мнению Главы Совета муфтиев, сейчас в России создаются искусственные преграды для распространения ислама, от которых следует избавляться.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МИД России признал главную ошибку СССР в Афганистане. По мнению главы второго департамента Азии Замира Кабулова, советское руководство не учитывало традиции и культуру страны.
Источник фото: kremlin.ru
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