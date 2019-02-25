Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"

Протоиерей Андрей Ткачев в своей авторской программе рассказал о том, что россияне живут неправильно. По мнению Ткачева, раздеваться перед врачом нельзя даже в случае смертельной опасности.

Протоиерей сказал, что все мы смертны, и когда-нибудь умрем, а жить во плоти и "какать в баночку" - это не великое счастье. Лучше умереть, - считает Андрей Ткачев. Он также призвал россиян чаще употреблять святую воду, а также спокойно принимать смерть, если так пожелал Господь.

Андрей Ткачев считает, что "постоянно болеющие и сдыхающие, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие" попадают в такую ситуацию именно из-за того, что ходят "враспонашку". Ткачев обвиняет российских девушек в том, что они раздеваются везде, где только можно: на пляже, у врачей, на танцах.

В завершении своего выступления, протоиерей раскритиковал "медицинскую мафию", завешенные цены на лечение и лекарства.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение бывшего члена консультативного совета ОБСЕ по законодательству о религии и убеждениях протоиерея Всеволода Чаплина относительно того, что происходит, когда религия превращается в политику.

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