Священника из Татарстана лишили сана за непристойные проповеди

Скандально известный протоиерей Владимир Головин, служивший в городе Болгар Республики Татарстан, извергнут сана. Решение об этом принял Епархиальный суд Чистопольской епархии 14 февраля.

Суд признал вину Головина в "создании сообщества, противопоставившего себя Церкви, ведении деятельности, вносящей смущение в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей".

Аналогичное решение принято в отношении сына Головина Анастасия, который "не смотря на увещевания со стороны священноначалия принял идеологическую сторону протоиерея Владимира Головина".

Основное обвинение, предъявленное Владимиру Головину, состоит в создании новой церковной практики — "соборной молитвы по соглашению с Болгаром". Ее приверженцы считают, что совместная с Головиным молитва имеет особую чудодейственную силу и тем самым противопоставляют себя остальной Церкви.

Кроме того, в проповедях и публичных выступлениях Головина обнаружены эпатажные и даже непристойные высказывания. Так, протоиерей "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе и присутствовавшим на беседе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления".

Также суд установил, что Головин публично рассказывал, как поет церковные гимны во время секса с собственной супругой, рекомендовал прихожанкам смотреть порнофильмы и даже проводил "пастырское консультирование" по выбору женского белья.

Вышестоящее духовенство неоднократно призывало протоиерея прекратить неканоничные практики и покаяться за непристойное поведение, но священник из Болгара не захотел подчиниться своем начальству.

Источник фото: сообщество сторонников Головина "ВКонтакте"

Ранее "Правда.Ру" сообщала о скандале в одном из храмов Татарстана, где настоятель поздравил прихожан с католическим Рождеством.

Читайте также

Выступление архиерейского хора признали "причиной соблазна".

Батюшка благословил бордель

Православный священник получил условный срок