Священника из Татарстана лишили сана за непристойные проповеди.

Скандально известный протоиерей Владимир Головин, служивший в городе Болгар Республики Татарстан, извергнут сана. Решение об этом принял Епархиальный суд Чистопольской епархии 14 февраля.
Суд признал вину Головина в "создании сообщества, противопоставившего себя Церкви, ведении деятельности, вносящей смущение в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей".
Аналогичное решение принято в отношении сына Головина Анастасия, который "не смотря на увещевания со стороны священноначалия принял идеологическую сторону протоиерея Владимира Головина".
Основное обвинение, предъявленное Владимиру Головину, состоит в создании новой церковной практики — "соборной молитвы по соглашению с Болгаром". Ее приверженцы считают, что совместная с Головиным молитва имеет особую чудодейственную силу и тем самым противопоставляют себя остальной Церкви.
Кроме того, в проповедях и публичных выступлениях Головина обнаружены эпатажные и даже непристойные высказывания. Так, протоиерей "настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе и присутствовавшим на беседе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления".
Также суд установил, что Головин публично рассказывал, как поет церковные гимны во время секса с собственной супругой, рекомендовал прихожанкам смотреть порнофильмы и даже проводил "пастырское консультирование" по выбору женского белья.
Вышестоящее духовенство неоднократно призывало протоиерея прекратить неканоничные практики и покаяться за непристойное поведение, но священник из Болгара не захотел подчиниться своем начальству.
Источник фото: сообщество сторонников Головина "ВКонтакте"
Ранее "Правда.Ру" сообщала о скандале в одном из храмов Татарстана, где настоятель поздравил прихожан с католическим Рождеством.
Читайте также
Выступление архиерейского хора признали "причиной соблазна".
Православный священник получил условный срок
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".