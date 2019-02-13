Буддистов в Сочи оштрафовали за медитации

Житель Сочи заплатит 5 тысяч рублей штрафа за то, что проводил домашние медитации. Несколько друзей регулярно приходили к молодому человеку в лодочный ангар для совместной духовной практики, не догадываясь, что совершают противозаконное деяние, пока ими не заинтересовались прокуратура и ФСБ.

В правоохранительных органах встречи в гараже сочли миссионерской деятельностью, для осуществления которой необходимо официально создавать религиозное объединение и регистрировать его в Министерстве юстиции. Хостинский суд поддержал точку зрения силовиков.

"Коммерсант" сообщает, что правонарушитель полностью признал свою вину, пояснив, что не догадывался о необходимости получать разрешения на медитации. Сейчас он уже подготовил и направил в управление министерства юстиции про Краснодарскому краю необходимые документы, так что теперь он будет медитировать в рамках закона.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в преддверии зимней Олимпиады в Сочи для буддистов были оборудованы специальные помещения для медитаций.

Источник фото: "Правда.Ру"

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