Главу ПЦУ Епифания возвели на престол

3 февраля по случаю возведения митрополита Епифания в сан главы Православной церкви Украины состоялась торжественная литургия, на которой присутствовал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Служба проходила в столичном Софийском соборе. Помимо главы государства, в литургии приняли участие первые лица страны, чиновники различного ранга, зарубежные послы, а также представители Константинопольского патриархата и других мировых православных церквей.

Из-за большого количества важных гостей, киевским правоохранителям пришлось предпринять ряд мер по обеспечению безопасности высокопоставленных лиц. Собор был окружен специальными металлическими заграждениями, а по периметру дежурили патрульные. В связи с повышенными мерами безопасности многие журналисты не смогли попасть на мероприятие.

Примечательно то, что 3 февраля митрополит Епифаний празднует свой 40-летний юбилей. Свое письменное поздравление главе ПЦУ передал "почетные патриарх" ПЦУ Филарет, который не смог присутствовать на тожественной церемонии интронизации по состоянию здоровья.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о заявлении главы ПЦУ Епифания относительно полной независимости Православной церкви Украины от Константинополя. Митрополит заявил, что выданный ПЦУ томос свидетельствует о ее самостоятельности и независимости.

Читайте также:

"Новая церковь" Украины объявила о неподчинении Константинополю

Сторонники "новой церкви" на Украине пытались сорвать освящение воды

Томос Украине вручен. Дело за радикалами