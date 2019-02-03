Главу ПЦУ Епифания возвели на престол

3 февраля по случаю возведения митрополита Епифания в сан главы Православной церкви Украины состоялась торжественная литургия, на которой присутствовал действующий президент Украины Петр Порошенко.
Служба проходила в столичном Софийском соборе. Помимо главы государства, в литургии приняли участие первые лица страны, чиновники различного ранга, зарубежные послы, а также представители Константинопольского патриархата и других мировых православных церквей.
Из-за большого количества важных гостей, киевским правоохранителям пришлось предпринять ряд мер по обеспечению безопасности высокопоставленных лиц. Собор был окружен специальными металлическими заграждениями, а по периметру дежурили патрульные. В связи с повышенными мерами безопасности многие журналисты не смогли попасть на мероприятие.
Примечательно то, что 3 февраля митрополит Епифаний празднует свой 40-летний юбилей. Свое письменное поздравление главе ПЦУ передал "почетные патриарх" ПЦУ Филарет, который не смог присутствовать на тожественной церемонии интронизации по состоянию здоровья.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о заявлении главы ПЦУ Епифания относительно полной независимости Православной церкви Украины от Константинополя. Митрополит заявил, что выданный ПЦУ томос свидетельствует о ее самостоятельности и независимости.
Читайте также:
"Новая церковь" Украины объявила о неподчинении Константинополю
Сторонники "новой церкви" на Украине пытались сорвать освящение воды
Томос Украине вручен. Дело за радикалами
Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Число умерших в Грузии, с подтвержденным вирусом гриппа H1N1, - 20 человек. Об этом рассказал директор Национального центра по контролю заболеваний.
Число умерших в Грузии, с подтвержденным вирусом гриппа H1N1, - 20 человек. Об этом рассказал директор Национального центра по контролю заболеваний.
В Сети периодически разгораются нешуточные страсти. Людей ссорит история, точнее, статистические данные загубленных душ человеческих. Спорщики доказывают: Иоанн Грозный убил меньше народа, чем Генрих VIII. Рюриковича и Тюдора уже неоднократно сравнивали. Мол, жили почти в одно время, жен едва ли не равное количество имели, с религиозными деятелями спорили.
"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.