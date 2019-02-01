Патриарх Антиохийский призвал поместные Церкви выступить против беззакония Константинополя

Патриарх Антиохийский Иоанн прибыл в российскую столицу для участия в богослужении в храме Христа Спасителя, посвященное десятилетию интронизации патриарха Кирилла. Во время своего выступления перед прихожанами храма, он призвал настоятелей всех поместных православных церквей не подчиняться Вселенскому патриархату Украины.

Патриарх Антиохийский Иоанн обратил внимание всех православных христиан на беззаконные действия Константинопольского патриархата, который провозгласил раскольническую церковь на Украине канонической.

Напомним, после государственного переворота на Украине зимой 2014 года, Петр Порошенко активно продвигал идею создания независимой от Московского патриархата церкви. Порошенко добился своего в январе 2019 года, когда патриарх Константинопольский Варфоломей вручил томос об автокефалии новой церковной структуре — Православной церкви Украины.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Православная церковь Украины сотрудничает с СБУ и может делать все, что ей необходимо.

Фото: "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"

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