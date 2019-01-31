Владимир Путин: Россия имеет право защищать свободу вероисповедания на Украине

Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия не вмешивается в ситуацию на Украине с церковным расколом, однако право на защиту человека в суверенной стране Россия оставляет за собой.

Данное объявление глава России сделал на торжественном акте по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — отметил Владимир Путин.

По его мнению президента РФ "братские межцерковные связи" многие годы объединяли и сближали народы, служили развитию равноправных отношений России с другими зарубежными странами. При этом российский президент уверен, что в соседнем государстве происходят "спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни".

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