Монахи Афона отказались от участия в интронизации главы новой церкви Украины

Сразу тринадцать монастырей Афона отказались принимать участие в интронизации главы украинской православной церкви. Ее, напомним, учредили полтора месяца тому назад.

Так, сообщают греческие средства массовой информации, на всеобщем собрании Священного Кинота Святой Горы подавляющее большинство местных церквей приняли решение отказать Константинопольскому патриархату в требовании отправить на Украину свою делегацию. Предполагалось, что делегированные Афоном священнослужители примут участие в интронизации Епифания Думенко, нового украинского предстоятеля.

Отметим, что семь монастырей Афона все же решили подчиниться требованию Константинопольского патриархата.

Напомним, что в декабре прошлого года украинское правительство инициировало создание независимой от Московского патриархата церкви. В январе этого года Константинополь вручил новой церкви томос об автокефалии. Примечательно, что официально из всех Православных поместных церквей решение современной Украины создать новую церковь поддержал лишь Константинопольский патриархат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у действующего президента Украины Петра Порошенко якобы есть икона, на котором глава государства изображен в качестве почитаемого святого. По словам его бывших соратников, Порошенко постоянно молится на эту икону.

Фото: www. isihazm.ru

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