РПЦ и УПЦ объяснили Порошенко отсутствие у России своего томоса

Недавно президент Украины Петр Порошенко обратился к Российской православной церкви с требованием показать томос, который бы подтверждал каноническую принадлежность РПЦ. На обвинения Порошенко ответил заместитель отдела внешних церковных связей УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

"Не думаю, что Петр Порошенко за столь короткий срок стал специалистом по томосам. Хочу обратить его внимание на то, что Константинопольский патриархат также не имеет томоса. Но это не означает, что он не имеет канонического веса. Во времена, когда были основаны Константинопольский и Московский патриархаты еще не было никаких томосов, а решение принимались на церковных соборах", - написал Данилевич на своей странице в Facebook.

Данилевич пояснил, что церковь начала использовать томосы в 19 веке. Московский патриархат получил автокефалию в 16 веке, причем это решение было принято всеправославным собором в Константинополе.

Также слова Порошенко прокомментировал представитель РПЦ. По его словам, вмешательство украинского президента во внутренние дела верующих не приведут ни к чему хорошему.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Российская православная церковь не признала томос об автокефалии украинской церкви.

Фото: «Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси»

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