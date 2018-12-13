Украинский боксер пообещал защищать Киево-Печерскую лавру

Боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата. Лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ранее националисты неоднократно угрожали ее захватить.

В ответ на вопрос относительно так называемого "объединительного собора" (пройдет в Киеве 15 декабря) и томоса украинский боксер посоветовал читать Библию и Евангелие.Ему такой совет дал духовник. По мнению боксера, в таком случае люди станут добрее друг к другу.

"Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", сказал Усик в эфире телеканала "112 Украина".

Отметим, Александр Усик неоднократно делал заявления, которые идет вразрез с официальной идеологией нынешних киевских властей. Например, летом этого года, прибыв в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым, Усик поблагодарил российскую сторону за гостеприимство.

Боксер никогда не делал секрета из того, что является прихожанином УПЦ. Этим его попрекала писательница Лариса Ницой, которая ведет бескомпромиссную борьбу со всем русским на Украине в основном в соцсетях и прессе.

Комментируя победу Усика в тот самом московском поединке (с чем его поздравлял Петр Порошенко), Ницой высказалась в том духе, что махать кулаками много ума не надо, а вот крикнуть бандеровский лозунг на ринге это проявление гражданской позиции. Александра Усика, который этого не сделал, она объявила "трусом".

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