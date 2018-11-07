В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"

Русская православная церковь незамедлительно ответила на слова действующего президента Украины Петра Порошенко о том, что ее представителям необходимо покинуть страну и вернуться в Россию.

Ранее "Правда.Ру" писала о словах украинского президента. Петр Порошенко, напомним, заявил, что им представителям РПЦ на Украине "нечего делать". "Домой, в Россию", — посоветовал он. Глава Украины также добавил, что для его страны предоставление Константинополем автокефалии значит не меньше, чем провозглашение независимости Украины в 1991 году.

Московский патриархат же заявил, что никаких представителей "российской православной церкви" на Украине нет. Также там сочли нужным отметить, что каноническую Украинскую православную церковь поддерживают подавляющее большинство граждан Незалежной.

Напомним, что после решения Константинополя о предоставлении неканонической церкви на Украине автокефалии, Русская православная церковь объявила о разрыве всех связей с Константинопольским патриархатом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представителей Русской православной церкви возмутили слова архиерея о том, что Украинской православной церкви якобы больше не существует. Так, в РПЦ даже заявили, что готовы собрать деньги на лечение этому священнослужителю.

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