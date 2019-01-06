Томос Украине вручен. Дело за радикалами

6 января патриарх Константинопольский Варфоломей передал настоятелю Православной церкви Украины Епифанию томос об автокефалии. Украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал информационному агентству ТАСС о том, что полученный томос, позволяет только что образованной ПЦУ посягнуть на канонические храмы Русской православной церкви.

"Теперь начнется глобальный передел. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже внес на чтение законопроект, который узаконит религиозное рейдерство, и позволит ПЦУ "захватывать" храмы РПЦ в рамках законодательства", - отметил политолог.

Золотарев отметил, что за вклад в становление автокефальной украинской церкви, патриарх Варфоломей может получить Одесский Свято-Пантелеймоновский монастырь. Также в планах Епифания "перебить" под украинскую юрисдикцию Киево-Печерскую и Почаевскую лавру.

Руководитель "Третьего сектора" считает, что от получения томоса выиграла не только украинская церковь, но и сам Варфоломей, который теперь будет получать "дивиденды". В плюсе оказался и президент Украины Петр Порошенко, который строит свою избирательную компанию вокруг независимой украинской церкви.

Золотарев подчеркнул, что никакой автокефалии у Православной церкви Украины не существует. А получение томоса - это переход из-под юрисдикции Московского патриархата к Константинопольскому патриархату.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала новость о подписании Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Константинополе.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Читайте также:

Порошенко прибыл в Турцию для получения томоса и беседы с Эрдоганом

В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви