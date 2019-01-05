В РПЦ объявили не имеющем канонической силы томос об автокефалии "новой" украинской церкви

5 января в Стамбуле прошла церемония подписания автокефалии Православной церкви Украины. В церемонии приняли участие нынешний президент Украины Петр Порошенко и Виктор Ющенко. Украинский президент лично доставит документ в Киев 6 января.

Церемония подписания грамоты началась с общей молитвы, после чего, Варфоломей провел встречу с главой ПЦУ митрополитом Епифанием и Петром Порошенко. Константинопольский патриарх подписал грамоту и передал ее украинской делегации. По сообщениям пресс-службы администрации президента Украины, грамота будет доставлена в Киев уже 6 января, а 7 января в день празднования Рождества, Православная церковь Украины официально провозгласит свою независимость.

На сообщения о подписании томоса сразу отреагировали в Москве. Московский патриархат официально заявил, что подписанный Варфоломеем "томос" не имеет канонической силы и не может узаконить "раскольническую" церковь на Украине.

"В данном конкретном случае, томос - не более чем бумага, свидетельствующая о политических интригах и личных амбициях представителей раскольнических объединений на Украине", - заявили в РПЦ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о создании автокефальной украинской церкви и последствиях для всего православного мира.

Фото: patriarchate.org

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